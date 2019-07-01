Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı: 5 yaralı

41 dakika önce

DİYARBAKIR'da aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Nurettin Canseven'in kontrolünden çıkan haifi ticare araç, tarlaya devrildi.

Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı: 5 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Nurettin Canseven'in kontrolünden çıkan haifi ticare araç, tarlaya devrildi. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Diyarbakır- Elazığ karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ergani yönünden gelen 55 EZ 313 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nusrettin Canseven, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Kontrolden çıkan araç, taklalar atıp, buğday hasadı yapılan tarlaya devrildi. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye araçta sıkışan yaralıları çıkarırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalede bulundu. Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı. Yaralılardan Azize Canseven'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:47 Kaynak: DHA
diyarbakır, elazığ, sabah, kaza, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonet yan yattı, 1 ton bamya yola savruldu "Mahmut çok canımı yaktı" deyip başkasının otomobilini ateşe verdi! Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]