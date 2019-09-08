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Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı göle uçtu, canından oldu

1 saat önce

Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı göle uçtu, canından olduESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için uçtuğu gölette hayatını kaybetti.

Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı göle uçtu, canından oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için uçtuğu gölette hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sarısungur mahallesinde bulunan Sarısungur Göleti yakınlarında Recep Tektaş idaresinde ki 26 E 7867 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Tektaş, hakimiyeti kaybederek yolun kenarında bulunan telleri aşarak Sarısungur Göleti'ne düştü. Suya düşen otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Zahra Özbek ile sürücü Recep Tektaş yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü Tektaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gölette bulunan otomobil gelen çekici yardımıyla kenara çekildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir, Göle, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
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