Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu

10.05.2022 20:49

Kırıkkale'de bir sürücüsünün yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, bariyerlere çarparak metrelerce savruldu.

Kırıkkale'de bir sürücüsünün yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, bariyerlere çarparak metrelerce savruldu. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan 2 genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kırıkkale'de D200 karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin S. idaresindeki 71 ACG 762 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapmasının ardından bariyerlere çarpıp takla attı. Yaklaşık 80 metre savrulan otomobildeki sürücü Hüseyin S. (23) ile yanında bulunan Aleyna Nurten A. (25) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan iki genç, itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sedye yardımıyla ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu

YORUMLAR
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 yaralı Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 yaralı Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, metrelerce savruldu - Son Dakika


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