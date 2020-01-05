Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, minibüs şarampole uçtu - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, minibüs şarampole uçtu

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca minibüs şarampole uçtu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca minibüs şarampole uçtu. 2 kişinin öldüğü kazada, 9 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Denizli'ye akraba ziyaretine giden İbrahim Tufan yönetimindeki 07 FUN 25 plakalı minibüs, Salihli-Alaşehir karayolu Örnekköy mevkiinde sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole yuvarlandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan Gamze Çiftçi (35) ve Muzaffer Kurt (55) hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alaşehir ve Salihli'de bulunan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(Hüseyin Keskin/İHA)

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, minibüs şarampole uçtu

Alaşehir, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
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