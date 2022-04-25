Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı

25.04.2022 13:45
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırmasıyla otomobil takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken, yanlarında bulunan 2 çocukları ise yara almadan kurtuldu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. - VAN

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı

YORUMLAR
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EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİLİN GERİ KAYDIĞI PANİK ANLARI KAMERADA EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİLİN GERİ KAYDIĞI PANİK ANLARI KAMERADA Direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı Direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı

Otomobil, Edremit, Kaza, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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