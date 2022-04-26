Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı

26.04.2022 00:57
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırmasıyla otomobil takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken, yanlarında bulunan 2 çocukları ise yara almadan kurtuldu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. - VAN

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Otomobil, Edremit, Kaza, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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