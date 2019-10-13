Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

37 dakika önce

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralıKIRIKKALE - Kırıkkale'de bir sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için otomobili ile ağaçları kırıp 50 metre savrulduktan sonra su kanalına düştü.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için otomobili ile ağaçları kırıp 50 metre savrulduktan sonra su kanalına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Macit Evmez idaresindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, yoldan karşı tarafa geçen köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil önce ağaçlara çarptı daha sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 50 metre savrulup su kanalına devrildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Evmez ile otomobildeki Mehmet (56), Nafiye (47), Ayten Evmez ve Ayşe Damlıbağ yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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