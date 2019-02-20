Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırmıştı
1 saat önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan araçla minibüsün çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı.
İzmir
'in Torbalı
ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan araçla minibüsün çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde İzmir- Aydın
yolu üzeri Torbalı- Ödemiş
köprüsü üzerinde seyreden 35 NV 212 plakalı otomobilin sürücüsü, Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halindeyken karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kırdı ve karşı şeride geçmiş ve Yusuf Karakoyun'un kullandığı 35 Y 8575 plakalı minibüsle çarpışmıştı. Yusuf Karakoyun'un hayatını kaybettiği, araç sürücüsünün de yaralandığı kazanın görüntüleri çevrede bulunan bir güvenlik kameralarına yansıdı. Aracın hızlı olduğu ve şerit değiştirirken kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek minibüsle kafa kafaya çarpıştığı kameralarda saniye saniye görüntülendi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:53 Kaynak: İHA
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