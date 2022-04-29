Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı

29.04.2022 20:34
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü devrilerek yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü devrilerek yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BAP 977 plakalı motosiklet ile şehir merkezine seyir halinde olan D.Ç.'nin önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü devrilerek yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı

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Samsun, Bafra, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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