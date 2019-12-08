Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Kayseri'de, köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza arkadaki aracın çarpmasıyla meydana gelen kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.



Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada 38 NT 638 plakalı otomobilin sürücücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen 70 AL 033 plakalı otomobil de ani fren yapan 38 NT 638 plakalı araca çarptı.



Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ