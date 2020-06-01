Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı - Son Dakika

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

DÜZCE'de, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kaza yaparak yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Burak Tokmak idaresindeki 81 BT 232 plakalı motosiklet önüne köpek çıkınca sürücüsünün ani manevrası sonrası kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet sürücüsü Burak Tokmak yaklaşık 10 metre sürüklenerek yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, aracından inerek yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahasinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Burak Tokmak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, olay yerine gelen ve kazayı inceleyen trafik ekiplerine motosiklet sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kaza yaptığını aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.