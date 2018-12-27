Son Dakika Haberleri: Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan İşçi Servisi Devrildi: 7 Yaralı

Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan İşçi Servisi Devrildi: 7 Yaralı

1 saat önce

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan işçi servisi devrildi: 7 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisinin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan işçi servisi devrildi: 7 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisinin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Çayırova Şekerpınar mevkii Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi önüne köpek çıkan seyir halindeki 34 LAT 202 plakalı servis minibüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün ani manevrası sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan arasın yol kenarına devrilmesi sonucu araç içindeki 7 işçi yaralandı. Araç içindeki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkılştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:18 Kaynak: İHA

Kocaeli, Çayırova, İşçi, 3. Sayfa
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