Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı
1 saat önce
Gaziantep'te sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:14 Kaynak: AA
'te sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.
Selda Başaran'ın (30) kullandığı 27 BSC 07 plakalı otomobil, Gaziantep- Kilis
kara yolunun 5. kilometresinde seyir halindeyken yola aniden köpek çıktı. Başaran'ın, köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu otomobil devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki oğlu Fevzi Erdem Başaran (16) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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