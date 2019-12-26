Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Gümüşhane'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Gümüşhane'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kelkit ilçesinden Gümüşgöze beldesine giden Hüseyin Kaya'nın (33) kullandığı 17 LN 963 plakalı otomobil, Köycük köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Kaya ile otomobilde bulunan Mehmet Bülbül (28) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kaya'nın, yola çıkan köpek yavrusunu ezmemek için manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Gümüşhane, Gümüşgöze, Kelkit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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