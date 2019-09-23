Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı

1 saat önce

ERZURUM'da, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, yolun sağındaki bariyerin üzerine çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyere çıktı, System.String[]

ERZURUM'da, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, yolun sağındaki bariyerin üzerine çıktı. Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü Emrah Seven (26) şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi sınırlarındaki Kars Kapı Şehitliği önünde meydana geldi. Pasinler ilçesinden Erzurum'a gelen Emrah Seven, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 36 AF 479 plakalı otomobille manevra yapınca savrulup, yol kenarındaki bariyere çıktı. Bariyerin üzerinde yaklaşık 10 metre kayan otomobil bir süre sonra durdu. Otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkan Seven, kısa süreli şok yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Seven, "Köpek çıktı, köpeğe vurmayayım diye bariyere çıktım" diye konuştu. Otomobil vinçle bariyerin üstünden alındı.

Erzurum, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:05 Kaynak: DHA
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