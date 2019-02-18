Son Dakika Haberleri: Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Canından Oldu

Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Canından Oldu

25 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü.

Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Canından Oldu, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü. Kazada yola çıkan köpek de telef oldu.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Ödemiş Köprüsü üzerinde meydana geldi. Torbalı ilçe merkezinden İzmir yönüne giden pazar esnafı Yusuf Karakoyun (55), aniden önüne çıkan köpek nedeniyle kullandığı 35 Y 8775 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Köpeğe de çarpıp karşı şeride geçen Karakoyun'un kullandığı minibüs, karşı yönden gelen 28 yaşındaki E.V. adlı kadın sürücünün yönetimindeki 35 NV 212 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü E.V. kazadan yaralanmadan kurtulurken, Karakoyun aracında sıkıştı. Kanlar içindeki Karakoyun'u görenler, kazayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karakoyun'un öldüğü belirlendi. AKS 110 ekibi, Karakoyun'un cesedini araçtan çıkardı. Yapılan inceleme sonrası Karakoyun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza sonrası E.V. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Telef olan köpek de yoldan kaldırıldı. Belediye ekipleri, köpeği gömmek için götürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:54 Kaynak: DHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, Öğrenci Evinde Menemen Yaptı İzmir'de Meydana Gelen Heyelan Köyü İkiye Böldü

1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı 2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:19:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Canından Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]