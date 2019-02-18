Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Canından Oldu
25 dakika önce
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü.
İZMİR'in Torbalı
ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü. Kazada yola çıkan köpek de telef oldu.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, İzmir- Aydın
karayolu Ödemiş
Köprüsü üzerinde meydana geldi. Torbalı ilçe merkezinden İzmir yönüne giden pazar esnafı Yusuf Karakoyun (55), aniden önüne çıkan köpek nedeniyle kullandığı 35 Y 8775 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Köpeğe de çarpıp karşı şeride geçen Karakoyun'un kullandığı minibüs, karşı yönden gelen 28 yaşındaki E.V. adlı kadın sürücünün yönetimindeki 35 NV 212 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü E.V. kazadan yaralanmadan kurtulurken, Karakoyun aracında sıkıştı. Kanlar içindeki Karakoyun'u görenler, kazayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karakoyun'un öldüğü belirlendi. AKS 110 ekibi, Karakoyun'un cesedini araçtan çıkardı. Yapılan inceleme sonrası Karakoyun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Kaza sonrası E.V. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Telef olan köpek de yoldan kaldırıldı. Belediye ekipleri, köpeği gömmek için götürdü. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:54 Kaynak: DHA
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