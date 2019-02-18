Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Canından Oldu
37 dakika önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir
'in Torbalı
ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 35 Y 8775 plakalı hafif ticari aracıyla Torbalı'dan İzmir yönüne giden Yusuf Karakoyun (55), Ödemiş
Köprüsü yakınlarında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Köpeğe vuran araç, karşı yönden gelen E.V. yönetimindeki 35 NV 212 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçta sıkışan sürücü Karakoyun, kaza yerinde yaşamını yitirdi, köpek ise telef oldu.
Kadın otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:40 Kaynak: AA
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