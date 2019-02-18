Son Dakika Haberleri: Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Canından Oldu

Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Canından Oldu

37 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Canından Oldu, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 35 Y 8775 plakalı hafif ticari aracıyla Torbalı'dan İzmir yönüne giden Yusuf Karakoyun (55), Ödemiş Köprüsü yakınlarında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Köpeğe vuran araç, karşı yönden gelen E.V. yönetimindeki 35 NV 212 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçta sıkışan sürücü Karakoyun, kaza yerinde yaşamını yitirdi, köpek ise telef oldu.

Kadın otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:40 Kaynak: AA

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