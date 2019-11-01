Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca dereye uçtu
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca dereye uçtu

8 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç dereye uçtu.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca dereye uçtu, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç dereye uçtu.


Kaza, dün gece saatlerinde Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki Karacasu Derecesi'ne uçtu. Şans eseri sürücünün yara almadan atlattığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla dereden çıkartılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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