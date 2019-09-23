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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle bariyere çıktı

51 dakika önce

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle bariyere çıktıERZURUM'da, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, yolun sağındaki bariyerin üzerine çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle bariyere çıktı

ERZURUM'da, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, yolun sağındaki bariyerin üzerine çıktı. Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü Emrah Seven (26) şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi sınırlarındaki Kars Kapı Şehitliği önünde meydana geldi. Pasinler ilçesinden Erzurum'a gelen Emrah Seven yönetimindeki 36 AF 479 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulup, yol kenarındaki bariyere çıktı. Bariyerin üzerinde yaklaşık 10 metre kayan otomobil bir süre sonra durdu. Otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkan Seven kısa süreli şok yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Seven, "Köpek çıktı, köpeğe vurmayayım diye bariyere çıktım" diye konuştu. Otomobil vinçle bariyerin üstünden alındı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle bariyere çıktı

Erzurum, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:33 Kaynak: DHA
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