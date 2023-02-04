Köpeğe çarpmamak için manevra yapan park halindeki kamyonete çarptı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan park halindeki kamyonete çarptı

04.02.2023 11:38

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan park halindeki kamyonete çarptı Kamyonetin arkasındaki iki kişi işte böyle kaçtı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönde park halinde bulunan kamyonete çarptı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan park halindeki kamyonete çarptı

Kamyonetin arkasındaki iki kişi işte böyle kaçtı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönde park halinde bulunan kamyonete çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, D-100 karayolu Gebeş mevkiinde 2 Şubat Perşembe günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Akyazı'dan Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan 54 TT 180 plakalı otomobil sürücüsü C.M.B. yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkarak karşı yöne geçen otomobil, park halindeki 54 ZE 632 plakalı kamyonete çarptı. Kazada yaralan otomobildeki bir kişi, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşarak karşı yöne geçtiği ve park halindeki kamyonete çarptığı anlar yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonette yan tarafında bulunan diğer kamyonete çarptı. Bu esnada kamyonetlerin arkasında bulunan iki kişinin de kaçışma anları görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA
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Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için manevra yapan park halindeki kamyonete çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeğe çarpmamak için manevra yapan park halindeki kamyonete çarptı - Son Dakika
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