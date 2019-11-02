Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, kazada yaralandı
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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, kazada yaralandı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsü Zeynal Çiftçi'nin manevra yaptığı otomobil, takla attı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, kazada yaralandı, System.String[]

ADIYAMAN'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsü Zeynal Çiftçi'nin manevra yaptığı otomobil, takla attı. Kazada, Çiftçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynal Çiftçi, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 68 HZ 493 plakalı otomobille ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, takla atarak devrildi. Kazada Zeynal Çiftçi yaralandı. Çiftçi, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynal Çiftçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
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