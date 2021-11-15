Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; kazada eşi öldü, kendisi yaralı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde kara yoluna çıkan sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu aniden çevirince kontrolünü kaybederek ağaca çarpan hafif ticari araçta bulunan Hatice Yalçın (61) hayatını kaybetti, sürücü eşi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Honaz ilçesine 20 APR 49 plakalı hafif ticari araç ile giden Orhan Yalçın (62), kara yoluna çıkan sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, tarlaya girerek ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkıştıkları yerden çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü Orhan Yalçın ile eşi Hatice Yalçın'ı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Yalçın, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Diğer yaralı Orhan Yalçın'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

- Denizli