Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, motosikletten düşüp yaralandı - Son Dakika

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, motosikletten düşüp yaralandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Okyay Şahin, savrulan motosikletten düşerek, yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Okyay Şahin, savrulan motosikletten düşerek, yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Okyay Şahin'in kullandığı 07 UB 424 plakalı motosikletin önüne, aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Şahin'in kontrolünden çıkan motosiklet, savruldu. Motosikletten yola düşen Şahin, sağ bacağından yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Okyay Şahin'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:37

Kaynak: DHA

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