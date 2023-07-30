Başıboş köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı, 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu: 1'i ağır 6 yaralı var

Antalya'nın Alanya ilçesinde yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Feci kazanın ardından isyan eden bölge halkı, başıboş köpek sorunu nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e seslendi.

EVİN BAHÇESİNE UÇTU

Alanya'nın Çamlıca Mahallesi Beslengiler mevkiinde Metin Y. yönetimindeki otomobilin önüne, seyir halindeyken köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarını aşıp bir evin bahçesine uçtu.

6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ters dönen otomobildeki sürücü Metin Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Y.(36), Enes Y.(11), Ayşe Y.(5), Bayram Y.ve Mustafa A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Bayram Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.