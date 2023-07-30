Başıboş köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı, 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu: 1'i ağır 6 yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi

Başıboş köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı, 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu: 1'i ağır 6 yaralı var

31.07.2023 10:40

Antalya'nın Alanya ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Feci kazanın ardından isyan eden bölge halkı, başıboş köpek sorunu nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e seslendi.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu: 6 yaralı

EVİN BAHÇESİNE UÇTU

Alanya'nın Çamlıca Mahallesi Beslengiler mevkiinde Metin Y. yönetimindeki otomobilin önüne, seyir halindeyken köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarını aşıp bir evin bahçesine uçtu.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu: 6 yaralı

6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ters dönen otomobildeki sürücü Metin Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Y.(36), Enes Y.(11), Ayşe Y.(5), Bayram Y.ve Mustafa A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Bayram Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu: 6 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Başıboş köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı, 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu: 1'i ağır 6 yaralı var - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:13 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:16 Fenerbahçe, Cengiz'de çıkmaza girdi! Marsilya'nın istekleri bitmek bilmiyor
13:12 Fenerbahçe masadan kalkacak! Marsilya'nın istekleri kabak tadı vermeye başladı
12:49 Son Dakika: Memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri yarın saat 14.00'teki toplantı ile başlıyor
12:45 Son Dakika: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü burada! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın 14.00'teki toplantı ile başlıyor
12:46 Fenerbahçe, Keylor Navas'ı transfer etmek istiyor
12:41 Herkes Livakovic'i bekliyordu! Fenerbahçe'nin yeni kaleci adayı Keylor Navas
12:15 Ankara İl Müftüsü'nden tartışma yaratacak fetva: Yabani eşeğin eti de sütü de helaldir
12:09 Ankara İl Müftüsü'nden eşek etiyle ilgili tartışılacak fetva! Yorum bombardımanına tuttular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 13:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: Başıboş köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı, 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu: 1'i ağır 6 yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement