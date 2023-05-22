Başıboş köpek bir anda yola atlayınca manevra yapan şoför, kamyonetiyle kanala devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Başıboş köpek bir anda yola atlayınca manevra yapan şoför, kamyonetiyle kanala devrildi

22.05.2023 15:21

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, kamyonetiyle sulama kanalına devrildi. Kazada, sürücü Sebahattin T. yaralandı. Tedaviye alınan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Dün gece saat 01.00 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda ilçe merkezine doğru giden kamyonetin sürücüsü Sebahattin T., yola aniden fırlayan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı kamyonetiyle sulama kanalına uçtu

HASTANEYE KALDIRILDI

Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sebahattin T. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sebahattin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı kamyonetiyle sulama kanalına uçtu
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı kamyonetiyle sulama kanalına uçtu
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ortaköy, İnegöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başıboş köpek bir anda yola atlayınca manevra yapan şoför, kamyonetiyle kanala devrildi - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı
00:42 Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor
00:23 Takım resmen dağıldı! Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı
00:23 Adıyamanlı depremzededen örnek davranış
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
00:22 Yeni bir dev doğuyor! Suudi prensin satın aldığı Newcastle, resmen Şampiyonlar Ligi'nde
00:21 WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor
00:21 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a gönderme: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı artık netleşti
00:16 WhatsApp'ta mesajlara düzenleme seçeneği getirilecek
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 06:08:29. #1.11#
SON DAKİKA: Başıboş köpek bir anda yola atlayınca manevra yapan şoför, kamyonetiyle kanala devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement