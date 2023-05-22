Dün gece saat 01.00 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda ilçe merkezine doğru giden kamyonetin sürücüsü Sebahattin T., yola aniden fırlayan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı.
Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sebahattin T. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sebahattin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Başıboş köpek bir anda yola atlayınca manevra yapan şoför, kamyonetiyle kanala devrildi - Son Dakika