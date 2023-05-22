Başıboş köpek bir anda yola atlayınca manevra yapan şoför, kamyonetiyle kanala devrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

Dün gece saat 01.00 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda ilçe merkezine doğru giden kamyonetin sürücüsü Sebahattin T., yola aniden fırlayan başıboş sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sebahattin T. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sebahattin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.