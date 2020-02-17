Köpeğe çarpmamak için ölümden döndüler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için ölümden döndüler - Son Dakika

Köpeğe çarpmamak için ölümden döndüler

7 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yola atlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, duvara çarparak kaldırıma çıktı.

Köpeğe çarpmamak için ölümden döndüler, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yola atlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, duvara çarparak kaldırıma çıktı. Hurdaya dönen araçtaki iki kardeş ölümden döndü.


Kaza sabah saatlerinde İzmit Umuttepe mevkii Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail E. idaresindeki 59 TS 144 plakalı otomobilin, seyir halinde ilerlediği sırada önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kaldırama çıkarak üniversite kampüsünün duvarına çarparak durabildi. Büyük hasar gören sağ çıkan İsmail E. (20) ve yanında kardeşi Mustafa E. (17) kazanın şokunu uzun süre üstlerinden atamadı.


Kullanılamaz hale gelen araç, çekici ile yoldan kaldırılırken iki kardeşi ise yakınları teselli etti. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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