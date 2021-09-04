Köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesinde, seyir halinde ki renult marka otomobil biranda yola çıkan köpeğe çarpmamak için Peugeot marka otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 67 ABK 386 Renault marka otomobil ile 74 AAN 418 plakalı Peugeot marka otomobil kazaya karıştı. Kazanın, arkada seyreder sürücünün yola atlayan köpeğe çarpamamak için önündeki araca yandan çarptığı öne sürüldü. Çarpmanın etkisiyle kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.