Köpeğe çarpmamak için park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için park halindeki araca çarptı

6 saat önce

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldaki köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü buzlu yolda kayarak park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Köpeğe çarpmamak için park halindeki araca çarptı, System.String[]

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldaki köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü buzlu yolda kayarak park halindeki otomobile çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre, Posof Atatürk Caddesi'nde seyreden Sinan Deniz Ayılmaz yönetimindeki 75 AAB plakalı otomobil yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca buzlu yolda kayarak park halindeki otomobile çarptı. Park halindeki 75 AV 864 plakalı araca çarparak durabilen sürücü Sinan Deniz Özyılmaz'ın çarptığı aracın sahibi Halil İbrahim Ataman'dan özür diledi. Kazazede sürücü köpeğe çarpmamak için park halindeki otomobile çarptığını ve çarptığı aracın tüm masraflarını karşılayacağını belirtti. - ARDAHAN

Atatürk Caddesi, Ardahan, Posof, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:48 Kaynak: İHA
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