Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpmamak için refüjdeki ağaca çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Köpeğe çarpmamak için refüjdeki ağaca çarptı

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir sürücü, önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca refüjdeki ağaca çarptı.

Köpeğe çarpmamak için refüjdeki ağaca çarptı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir sürücü, önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca refüjdeki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Finike istikametinden Kumluca yönüne seyir eden Ali K. (31) idaresindeki 07 VCY 28 plakalı otomobil, Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü Ali K. yaralandı. Ali K. önüne bir köpek çıktığını ve köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığını ardından da refüjdeki ağaca çarptığını belirtti.


Sürücü, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya, Kumluca, Finike, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler
Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü 'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:50:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpmamak için refüjdeki ağaca çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]