Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

29.04.2022 12:18

Son dakika gündem haberi: ELAZIĞ'da, köpeğe çarpmamak için sürücüsü şerit değiştiren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı.

ELAZIĞ'da, köpeğe çarpmamak için sürücüsü şerit değiştiren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada, 2 araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Keban kara yolu Cip köyü mevkisinde meydana geldi. 23 TC 047 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi. Bu sırada arkasından gelen 23 K 2852 plakalı minibüs, otomobile çarptı. Kazada sürücülerin ismi öğrenilemezken, savrulan araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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