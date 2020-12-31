Köpeğe çarpmamak için takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Köpeğe çarpmamak için takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpmamak için takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpmamak için takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Feyzullah Çağır idaresindeki 27 E 2070 plakalı Wosvagen marka otomobil, Besni ayrımı kavşağında önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu aniden çevirdi. Sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Feyzullah Çağır ile otomobilde bulunan Halil İbrahim Ünlü yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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