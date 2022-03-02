Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonrası otomobiliyle takla attı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonrası otomobiliyle takla attı

02.03.2022 13:50
Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonrası otomobiliyle takla attı

Karabük'te karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün ani manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkıp takla attı.

Karabük'te karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün ani manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkıp takla attı.

Kaza Eskipazar - Karabük karayolu Cumayanı Sanayi mevkiinde meydana geldi. Nihat Kara idaresindeki 78 EC 553 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza ile ilgili bilgi veren Nihat Kara, "Önüme köpek çıktı, sola kırdım. Elim ayağım dolaştı. Sonrası olan bu" dedi. - KARABÜK

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Eskipazar, Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonrası otomobiliyle takla attı - Son Dakika


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