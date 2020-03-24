Köpeğe çarpmamak isterken devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak isterken devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Köpeğe çarpmamak isterken devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kadir Kara (25) idaresindeki 55 ACU 067 plakalı otomobilin önüne, Çarşamba- Salıpazarı kara yolu Alibeyli Mahallesi mevkisinde köpek çıktı.

Kara'nın köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu otomobil şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salıpazarı, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:42 Kaynak: AA

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