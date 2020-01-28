Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 ölü - Son Dakika

Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 ölü

6 saat önce

Samsun'da bir sürücü önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı.

Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 ölü, System.String[]

Samsun'da bir sürücü önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı. Kaza sonucu genç sürücü hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emiryusuf Mahallesi'nde 57 AZ 838 plakalı otomobil sürücüsü Doğan Can Havzalı (26), seyir halinde ilerlerken önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak isteyen genç sürücü direksiyonu aniden kırınca yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç sulama kanalına düşerek durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü 26 yaşındaki Doğan Can Havzalı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Doğan Can , Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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