Köpeğe çarpmamak isterken otomobil devrildi: 3 yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:47 Kaynak: AA
Seydi Can Demir'in kullandığı 55 BS 654 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırması sonucu kaldırıma çıkıp devrildi.
Kazada araçta bulunan Tarık Soruklu, Abdullah Öztürk ve Oğulcan Öztürk yaralandı.
Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi.
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