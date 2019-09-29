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Köpeğe çarpmamak isteyince faciadan dönüldü: 5 yaralı

34 dakika önce

Köpeğe çarpmamak isteyince faciadan dönüldü: 5 yaralı -Denizli'de trafik kazası: 5 yaralıDENİZLİ - Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önüne çıkan köpeğe çarpmamak isteyen sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil şarampole uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak isteyince faciadan dönüldü: 5 yaralı

- Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önüne çıkan köpeğe çarpmamak isteyen sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil şarampole uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bekilli - Çal ilçe karayolunda meydana geldi. Halil İbrahim Çelik idaresindeki 20 VB 725 plakalı otomobil trafikte seyir halindeyken iddialara göre, karşısına aniden köpek çıktı. Hayvana çarpmamak isteyen sürücü ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Asım, Ayşe, ve Mukaddes Gürsoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Yaralılar itfaiyenin ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Ardından ambulanslar ile Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Köpeğe çarpmamak isteyince faciadan dönüldü: 5 yaralı

Denizli, Bekilli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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