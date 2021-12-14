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Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, iktidarsızım - Son Dakika

Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, iktidarsızım

14.12.2021 12:55
Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, iktidarsızım

BARTIN'da tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D. (66), yargılandığı davada köpeğin üzerine düştüğünü, iktidarsız olduğunu öne sürdü.

BARTIN'da tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D. (66), yargılandığı davada köpeğin üzerine düştüğünü, iktidarsız olduğunu öne sürdü.

Kentte temmuz ayında tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.D. bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi, köpeğin sahibine haber verdi. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine M.D. gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir hafta tutuklu kalan M.D.'ye daha sonra ev hapsi cezası verildi.

Soruşturma kapsamında hakkında Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan M.D.'nin yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya köpeğin sahibi A.Y., dernek avukatları ile davaya müdahil olma talepleri kabul edilen Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre ve Kültür ve Doğa Varlıkları Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği temsilcileri katıldı.Duruşmada hakiminin üzerine atılı suçu sorması üzerine M.D, "Ben bahçede çalışıyordum. Biraz uzanayım, yatayım dedim, köpek gelmiş oraya yatmış. Ben de onun üzerine düşmüşüm" dedi.İktidarsız olduğunu öne süren M.D, "Zaten görüntüleri çekenler benim hasmımdır. Bana tuzak kurulduğu belli oluyor. Zaten Hakim Bey ben iktidarsızım. Böyle bir şey yapamam" ifadelerini kullandı.M.D.'nin avukatı ise sanığın olay tarihinde fındık bahçesinde yorulduğu için yattığını, bu sırada köpeğin üzerine düştüğünü belirterek, köpeğe herhangi bir saldırı olmadığını, sanığın ev hapsinin kaldırılmasını ve görüntüleri çeken kişilerin dinlenmesini talep etti.Köpeğin sahibi A.Y. ise komşularının kendisine videoyu attığını sonrasında şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Burada her şey apaçık ortadadır. Görüntüyü çekenleri sanık M.D ile husumetli olduğunu düşünmüyorum. Ben şikayetçiyim" dedi.ÇIKARTILAN YASA SONRASI İLK OLAYDuruşmada davaya müdahil olan derneklerin avukatları ise Türkiye'de hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için çıkartılan yasanın yürürlüğe girdikten sonra ilk olayın Bartın'da yaşandığını o yüzden davadan çıkacak kararın emsal bir karar olacağını belirterek, M.D.'ye en üst dereceden ceza verilmesini talep etti.Hakim duruşmayı ertelerken, görüntüleri çeken kişinin tanık olarak dinlenmesine ve M.D.'nin ev hapsi bittikten sonra denetimli serbestlik kanunları çerçevesinde 15 günde bir imza atmasına karar verdi.

Duruşma bittikten sonra dernek üyeleri adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin, "Hayvana yönelik cinsel istismar ve saldırı fillerini gerçekleştirenler hapis cezası ile cezalandırmalı, para cezasına çevrilmemesi ve cezada ertelemeye gidilememesi için cezanın alt limiti 3 yıl olarak belirlenmelidir. Tecavüzü ve tecavüzcüyü her defasında aklama eğiliminde olan bu şiddet ve cinnet sarmalında yaşamaya mecbur değiliz" dedi.


Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, iktidarsızım
Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, iktidarsızım
Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, iktidarsızım

Asliye Ceza Mahkemesi, Türkiye, Saldırı, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, iktidarsızım - Son Dakika


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