Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülendi, gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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