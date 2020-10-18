Köpeğe elleriyle verdiği su yürekleri ısıttı - Son Dakika

Köpeğe elleriyle verdiği su yürekleri ısıttı

ERZİNCAN - Erzincan'da susayan sokak köpeğine elleriyle su içiren kadın yürekleri ısıttı.

Erzincan'da Vakıflar İş Hanı önünde bulunan çeşmenin etrafında dolaşan bir köpeğin susadığını fark eden bir Yıldız Acu isimli kadın musluktan elleriyle köpeğe su vermeye başladı. Köpeğin susuzluktan bitkin düştüğünü anlayan kadın, avucuyla musluktan köpeğe su verme anları ise İHA kamerasına yansıdı.

Su içtikten sonra çeşmenin etrafından ayrılan köpek kendisine su veren kadını takip ederek gözlerden uzaklaştı.