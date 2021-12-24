Köpeğe eziyet eden şahsın cezası belli oldu - Son Dakika

Köpeğe eziyet eden şahsın cezası belli oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansıyan şahsa bin 500 lira idari para cezası verilirken, hakkında adli tahkikat başlatıldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansıyan şahsa bin 500 lira idari para cezası verilirken, hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde aracın arkasına bir köpeğin bağlanıp götürüldüğü ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda araç sürücüsünün İ.J. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yeri tespit edilen ve şahıstan alınan köpek Tarsus Belediyesi veterineri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek, Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Köpeğe eziyet ettiği görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çeken İ.J.'ye bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan hakkında adli tahkikat başlatıldı.