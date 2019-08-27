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Köpeğe, 'göz yaşı bezi' ameliyatı

48 dakika önce

Köpeğe, 'göz yaşı bezi' ameliyatıOsmaniye'de bir yaşındaki küçük ırk melez köpekte görülen ve halk arasında 'kiraz göz vakası' olarak bilinen göz yaşı bezi, yaklaşık 15 dakika süren bir operasyonla tedavi edildi.

Köpeğe, 'göz yaşı bezi' ameliyatı

Osmaniye'de bir yaşındaki küçük ırk melez köpekte görülen ve halk arasında 'kiraz göz vakası' olarak bilinen göz yaşı bezi, yaklaşık 15 dakika süren bir operasyonla tedavi edildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bu tip durumlarda hayvan sahiplerinin bilinçsizce 'köpeğin gözü mikrop kapmış' diye göz damlası veya pomat antibiyotik kullandıklarını ve yanlış olan bu uygulamalara gerek olmadığını belirterek, uzman veteriner hekimlere başvurularak tedavinin kısa sürede mümkün olduğunu söyledi. Laçinbala, "Şehrimizde bu tip özel operasyonların yapılması hem bizi mutlu ediyor, hem de umut veriyor. Bu canlar için şifa kaynağı olabiliyoruz. Bu tip durumlarda hayvan sahipleri bilinçsizce köpeğin gözü mikrop kapmış diye göz damlası veya pomat antibiyotik kullanılıyor. Yanlış olan bu uygulamalara gerek yok. Uzman veteriner hekimlere başvurarak özel şiruji yöntemleriyle opere etmek gerekmektedir" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise hastalığın halk adıyla Kiraz Göz Hastalığı olduğunu belirterek, "Köpeklerdeki 'harder' dediğimiz bezinin büyüyerek üçüncü göz kapağını döndürüp, dışarıdan görülebilecek şekilde pozisyonlaşması olarak tanımlanabilir. Kiraz Göz Hastalığının oluşum sebebi tam olarak bilinmemekle beraber bezin çevre dokulara olan bağlantılarının zayıflaması ile meydana gelmektedir. Hastalığın kedilerde gelişimi nadir olmakla beraber, birçok köpek ırkında 3-6 aydan itibaren gözlemlenebilir." diye bilgi verdi.

Göz tedavisi tamamlanan köpek, yeniden sahibine teslim edildi.

Hayvan Hakları Federasyonu, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:30 Kaynak: DHA
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