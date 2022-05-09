Köpeğe işkence eden sürücüye 196 TL para cezası verildi - Son Dakika
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Köpeğe işkence eden sürücüye 196 TL para cezası verildi

09.05.2022 00:24

Antalya'da kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücü, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Hayvana işkence eden sürücüye 196 TL para cezası verildi.

Hayvanlara yönelik şiddet ve eziyet girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Olay, şehir merkezinde akşam saatlerinde yaşandı.

KAMYONETİN ARKASINA BAĞLAYIP KÖPEĞİ ZORLA GÖTÜRDÜ

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı. Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra sürüklendiği de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

HAYVANA EZİYETTEN ADLİ İŞLEM YAPILDI

Sürücü İ.Z. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsa 196 TL para cezası verilerek hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.

Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücüye para cezası ve adli işlem
Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücüye para cezası ve adli işlem
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Sıfır otomobil hayalleri suya düştü! Vatandaş aldığı araca 'ayıplı mal' yazarak çürümeye bıraktı Sıfır otomobil hayalleri suya düştü! Vatandaş aldığı araca 'ayıplı mal' yazarak çürümeye bıraktı Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2) Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2)

Para Cezası, Türk Lirası, Antalya, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe işkence eden sürücüye 196 TL para cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğe işkence eden sürücüye 196 TL para cezası verildi - Son Dakika
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