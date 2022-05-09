Köpeğe işkence eden sürücüye 196 TL para cezası verildi - Son Dakika

Hayvanlara yönelik şiddet ve eziyet girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Olay, şehir merkezinde akşam saatlerinde yaşandı.

KAMYONETİN ARKASINA BAĞLAYIP KÖPEĞİ ZORLA GÖTÜRDÜ

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı. Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra sürüklendiği de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

HAYVANA EZİYETTEN ADLİ İŞLEM YAPILDI

Sürücü İ.Z. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsa 196 TL para cezası verilerek hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.