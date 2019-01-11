Köpeğe İşkence Görüntüleri Kamerada

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Buzlanan Yolda Düşerek Beyin Kanaması Geçirdi! O Anlar Kamerada

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?