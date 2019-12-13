Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdı - Son Dakika

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdı

6 saat önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdı, System.String[]

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.


Hayvanlara yönelik şiddet ve vahşet görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgiye göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde Hasan A. adlı şahıs bahçesindeki tavuğu yediği için köpeğini eline aldığı kalasla öldüresiye dövdü. O anlar ise Hasan A.'nın bir komşusu tarafından cep telefonu ile an be an görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrasında jandarmanın harekete geçeceği ve şahsı gözaltına alacağı bilgisine de ulaşıldı. - YALOVA

Çiftlikköy, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
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