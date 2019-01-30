Köpeğe Kızdığı İçin Pencereyi Taşlamış
1 saat önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Altındağ ailesinin evini taşlayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı.
Manisa
'nın Yunusemre
ilçesinde yaşayan Altındağ
ailesinin evini taşlayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Evi taşlayan saldırgan, "Evde köpek bakılıyor. Dışarıda gezerken bana saldırdı. Ben de köpeğe kızdığım için iki kere taşladım" dediği öğrenildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Altındağ ailesinin yaşadığı evin pencerelerini taş atarak kıran zanlı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Saldırgan M.K. emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırgan M.K.'nın mahkemede verdiği ifadesinde evde beslenen köpeğe kızdığı için evi taşladığı ortaya çıktı.
M.K. ifadesinde, "Evde köpek bakılıyor. Dışarıda gezerken bana saldırdı. Ben de köpeğe kızdığım için iki kere taşladım. Başka bir husumetim yok. Ancak ben 7 kere taşlamadım sadece iki kere taş attım. Şahıslarla bir problemim yok. Beraatimi istiyorum" dediği öğrenildi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.K., 3 haftada bir Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde imza atacak. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:03 Kaynak: İHA
Aydınspor 1923'te "Zorla Masaj" Kavgası Hastanede Bitti
Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi
Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti
Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu