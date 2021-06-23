Eskişehir'de hayvanlara kötü muamele ve usulsüz köpek alım satımı iddiası - Son Dakika

Eskişehir'de hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu ve usulsüz köpek alım satımı yapıldığı iddiasıyla 2 şüpheliye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ???????İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan "sanal devriye" sonucu iki zanlıya yönelik araştırma başlatıldı.

Çifteler ilçesi Saithalimpaşa Mahallesi'nde M.S'nin hayvanlara kötü muamelede bulunduğu ve konu ile ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaştığı, M.B'nin ise usulsüz köpek alım satımı yaptığı tespit edildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler hakkında 2 bin 66 lira idari para cezası tutanağı düzenledi.