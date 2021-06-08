RİZE KÖPEĞE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜYE 966 TL CEZA - Son Dakika

RİZE'de yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak kaçan ve ölümüne sebep olan minibüs sürücüsüne 966 TL para cezası kesildi. Sürücünün köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. Yol ortasında yatan sokak köpeğine çarpan bir minibüs sürücüyü olay yerinden kaçtı. Çevredeki güvenlik kameralarından plakası tespit edilen minibüsün sürücüsü A.K. hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 20'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Tutanak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderildi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümlerince ise 966 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün köpeğe çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.