Köpeğe önce ateş etti, sonra değnek fırlatarak eziyet etti - Son Dakika
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Köpeğe önce ateş etti, sonra değnek fırlatarak eziyet etti

04.03.2022 22:59

Başakşehir'de bir kişi kulübesinde bulunan köpeğe önce tabanca ile ateş etti, ardından değnekler fırlatarak eziyet etti.

Başakşehir'de bir kişi kulübesinde bulunan köpeğe önce tabanca ile ateş etti, ardından değnekler fırlatarak eziyet etti. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın köpeğe eziyet ettiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Mart günü gece saatlerinde Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde köpeğin kulübesinin bulunduğu bölgeye gelen şüpheli şahıs, kulübesinde bulunan köpeğe ilk önce elindeki tabanca ile ateş etti. Köpek kulübenin dışında dolanmaya başlayan köpeğe şahıs daha sonra ise eline aldığı değnekleri fırlatarak adeta eziyet etmeye başladı. Bir süre sonra kulübenin bulunduğu bölgeden ayrılan şahsı, kaçarak kayıplara karşıtı. Sabah saatlerinde köpeğin yaralı olduğunu fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, köpeğe eziyet eden şahsın A.B.Z. olduğunu tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

KÖPEĞE EZİYET EDEN ŞÜPHELİNİN UYUŞTURUCUDAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde A.B.Z. isimli şüpheli Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde arama yapan ekipler olayda kullanılan tabanca ve çok sayıda kurşun ele geçirdi. Ekipler A.B.Z.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan arandığını belirledi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KÖPEĞE EZİYET EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Başakşehir'de şahsın köpeğe ateş ederek değnek fırlattığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahsın kulübenin oraya gelerek önce köpeğe ateş ettiği daha sonrada değnek fırlatıp köpeğe eziyet ettiği ve sonrasında olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Köpeğe önce ateş etti, sonra değnek fırlatarak eziyet etti
Köpeğe önce ateş etti, sonra değnek fırlatarak eziyet etti
Köpeğe önce ateş etti, sonra değnek fırlatarak eziyet etti

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Başakşehir, Silah, Polis, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köpeğe önce ateş etti, sonra değnek fırlatarak eziyet etti - Son Dakika


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