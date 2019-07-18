Son Dakika Haberleri: Köpeğe şiddet uygulayan caniye 3 bin 897 TL ceza
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Köpeğe şiddet uygulayan caniye 3 bin 897 TL ceza

3 saat önce

Tekirdağ'da sopa ile köpeğe şiddet uygulayan şahsa 3 bin 897 TL İdari Yaptırım uygulandı.

Tekirdağ'da sopa ile köpeğe şiddet uygulayan şahsa 3 bin 897 TL İdari Yaptırım uygulandı. Köpeğe şiddet uygulanan anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Hisar Mahallesi Güven Caddesi üzerinde bir okulun hemen yanında yavru bir köpeğin, eli sopalı kişilerce dövüldüğü ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde köpeğe sopa ile dayak atan şahıslar tespit edildi. Hayrabolu Kaymakamlığınca kurulan Hayvan Hakları Koruma Komisyonu yetkilileri tarafından yakalanan kişiye yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11. maddesi gereğince 3 bin 897 TL idari yaptırım uygulandı.
Şiddete maruz kalan köpek ise bulunarak Hayrabolu Belediye Başkanlığı veterinerinin kontrolünden geçti. Sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. SOHAYKO Derneği'nden yapılan açıklamada, "Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinden gelen ihbarda 3 kişinin sopalarla yavru köpeği dövdüğü belirtildi" denildi. SOHAYKO Derneği Başkanı E. Yasin Yılmaz ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Vicdanlarımızı sızlatan bu görüntü tüm insanlığın ayıbıdır" diyerek ilçe emniyet ve jandarmanın konuyu titizlikle takip ettiğini, şahısların en kısa sürede yakalanacağını düşündüklerini sözlerine ekledi Yılmaz, bu tip olayların şikayete bağlı olmadığını, şikayetçi olursa işlemlerin daha ivedi işlediğini kamu suçu olduğunu bu tip vakaları görenlerin kendileri ile irtibata geçmeleri gerektiğini belirtti. Vatandaşlara seslenen Yılmaz, hayvanların da insanlar gibi yaşama hakkı olduğunu, sahipsiz hayvanların devlet güvencesinde olduğunu, onlara verilecek her türlü zararda devleti ve ilgili dernekleri karşılarında bulacaklarını söyledi.
(Halil Dağ/İHA)
Köpeğe şiddet uygulayan caniye 3 bin 897 TL ceza
Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
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