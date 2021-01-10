Köpeğe şiddet uygulayan kadın: Köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben - Son Dakika

Köpeğe şiddet uygulayan kadın: Köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben

10.01.2021 13:30

ANTALYA'da, T.S.'nin gezdirmeye çıkarttığı 2 köpeğine şiddet uyguladığına yönelik görüntülere, hayvanseverler tepki gösterdi.

ANTALYA'da, T.S.'nin gezdirmeye çıkarttığı 2 köpeğine şiddet uyguladığına yönelik görüntülere, hayvanseverler tepki gösterdi. Bir hayvansever olduğunu söyleyen T.S. ise köpeklerin ağzındaki kediyi kurtarmak istediği için bu şekilde davrandığını, videonun tamamının paylaşılmadığını öne sürdü. T.S., "Videonun tamamına bakarsanız köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben" dedi.

Korkunç olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Biri tasmalı, iki köpekle yürüyüşe çıkan T.S., bir süre sonra eline aldığı sopayla hayvanlara vurup, eziyet etmeye başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, T.S.'nin, tasmalı köpeğini sürüklemeye başladığı, tasmasız köpeğe yönelip, eline aldığı sopayla defalarca vurduğu görülüyor. Diğer köpeğe de vurmaya başlayan kadının, gelmek istemeyen tasmalı köpeğe de vurduğu görüldü.

"HAYVANLARA UYGULADIĞI ŞİDDETE DAYANAMIYORUZ"

O anları cep telefonuyla görüntüleyen kişi, kadının tüm gücüyle köpeklere vurduğunu söyledi. Görüntüleri çeken ve daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan kişi, "Artık kadının hayvanlara uyguladığı şiddete dayanamıyoruz, nereye şikayet edebiliriz yardım edin" diye çağrıda bulundu.

HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine polis ekipleri T.S.'nin ifadesine başvurdu. Kadının ifadesinde hayvansever olduğunu, kendisine ait 2 hayvanı gezdirmeye çıkardığında köpeklerinin kediye saldırdığını, kediyi kurtarmak için ve sonrasında köpeklerin kedilere saldırmaya devam etmesini engellemek için böyle davrandığını söylediği öğrenildi. Kadın hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı.

"AĞZINDA KEDİ VARDI"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan T.S. ise olayın köpeğinin yakaladığı kediyi kurtarmak isterken yaşandığını söyledi. T.S., "Benim biri 10 yaşında biri daha genç iki Boxer cinsi köpeğim var. Yaşlı olan köpeğim kanser ve durumu iyi değil. Hasta olduğu için ot yemek istiyor ve o yüzden onu dolaştırmaya çıkardım. Genç olan tasmalı ama yaşlı olanı tasmasız gezdiriyorum. Benim köpeklerim evde kedilerle birlikte yaşıyor melek gibiler. O gün tasmalı köpeğim birden fırladı ve nehre doğru gidip atladı. Ben de onu çekmek isterken düştüm ama çekmeye devam ettim ve çıkarttığımda ağzında kedi vardı" dedi.

"HAYVANSEVER BİRİYİM"

Köpeğinin çenesini açmak için plastik boru kullandığını söyleyen T.S., "Ben hayvansever biriyim. Amacım kediyi kurtarmaktı. Kediyi yakaladıktan sonra köpeğin çenesi kilitlendi. Çenesini sopayla açabilmek için bir plastik boru buldum. Kediyi kurtarmaya çalışırken diğer köpeğim de kediyi ısırmaya başladı. Ben onların arasında kaldım bir elimde tasma vardı ve ayaklarımla onları ayırmaya çalıştım. Çünkü kediyi bırakması için köpekleri korkutmaya çalışıyordum" diye konuştu.

"VİDEO KESİLEREK YAYINLANMIŞ"

Polislerin de çevredeki güvenlik kameralarından görüntü aradığını belirten T.S., "Köpek benden korktuğu için ağzını açtı ve kediyi bıraktı. Kedinin kaçıp gittiğini gördüm. Köpek hala kedinin arkasından gitmeye çalışıyordu, ama köpeğin ağzı kanlıydı. Yaşlı köpek de kanın kokusunu alınca refleksle 'Sen neden böyle yaptın' diyerek elimle ittirdim. Sosyal medyadaki video kesilmiş. Videonun ortası yok, polis çevredeki güvenlik kameralarını araştıracak. Videoya bakarsanız köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben" diye konuştu.

Cep telefonundan köpeklerinin kedileriyle uyuduğu fotoğrafları gösteren T.S., "Her gün Güzeloba Mahallesi'nden Varsak'a gidip sokak hayvanlarına besleme yapıyorum. O gün o kadar kötü geçti ki benim için hastaneye gittim. Video çeken kişiden rica ediyorum, o videonun tamamını polise de versin. Çünkü video kesilmiş" dedi.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü söyledi. Arife Yanık, "Görüntüler herkesin tepkisini çekti. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri gidip şahısla görüşüp köpekleri gördü. Şahıs köpeklerinin kedilere saldırdığı için şiddet uyguladığını söylemiş. Bu kesinlikle bir sebep olamaz. Kişi köpekleri kurtarmış bakıyor ama bu onlara şiddet uygulayabileceği anlamına gelmez. Köpeğiniz saldırgan ise sağlam bir tasma ve ağızlık ile bunu halledebilirsiniz. Bunun çözümü şiddet değildir. Bu eğitim değil sindirmek olur" dedi.

"KÖPEKLER AYNI ŞİDDETE MARUZ KALMASIN"

Hayvanları korumak için hazırlanan yasanın bir an önce çıkması gerektiğini belirten Yanık, "Bu durumlarda hep hayvanlar zarar görüyor. Mala zarar verme suçundan kendisine işlem yapılmış ve büyük ihtimalle köpekler elinden alınacaktır. Bu şahsı tanıyanlar hayvansever olduğunu söylüyor, ancak dışarıda bunları yapan evde de benzer şeyler yapıyor mu diye içimizde bir korku var. Hayvanların korunmaya alınması doğru olur, aynı şiddete maruz kalmalarını istemem" diye konuştu.

Köpeğe şiddet uygulayan kadın: Köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben
Köpeğe şiddet uygulayan kadın: Köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben
Köpeğe şiddet uygulayan kadın: Köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben
Köpeğe şiddet uygulayan kadın: Köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben
Köpeğe şiddet uygulayan kadın: Köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben
Köpeğe şiddet uygulayan kadın: Köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben
Köpeğe şiddet uygulayan kadın: Köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben

Antalya, Şiddet, Kadın, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeğe şiddet uygulayan kadın: Köpek döven ben, kediyi kurtaran da ben - Son Dakika


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